В посольстве РФ заявили, что события в Нигере не отразились на обстановке в Буркина-Фасо

Стабильная ситуация сохраняется и в Кот-д'Ивуарe, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ситуация в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре остается спокойной, никаких изменений в связи с осложнением обстановки в Нигере не наблюдается. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Абиджане.

"Все спокойно, страна [Кот-д'Ивуар] продолжает жить в своем ритме, мы не отмечаем никаких изменений, - сказали в диппредставительстве. - Обращений со стороны проживающих здесь россиян не было".

Стабильная ситуация сохраняется и в граничащей с Нигером Буркина-Фасо. "Никто из российских граждан в посольство за помощью не обращался", - подтвердили в диппредставительстве РФ в Абудже, которое по совместительству отвечает за Буркина-Фасо.