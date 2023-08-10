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Попытка госпереворота в Нигере

В посольстве РФ заявили, что события в Нигере не отразились на обстановке в Буркина-Фасо

Стабильная ситуация сохраняется и в Кот-д'Ивуарe, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ситуация в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре остается спокойной, никаких изменений в связи с осложнением обстановки в Нигере не наблюдается. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Абиджане.

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"Все спокойно, страна [Кот-д'Ивуар] продолжает жить в своем ритме, мы не отмечаем никаких изменений, - сказали в диппредставительстве. - Обращений со стороны проживающих здесь россиян не было".

Стабильная ситуация сохраняется и в граничащей с Нигером Буркина-Фасо. "Никто из российских граждан в посольство за помощью не обращался", - подтвердили в диппредставительстве РФ в Абудже, которое по совместительству отвечает за Буркина-Фасо. 

Теги:
Буркина-ФасоНигерРоссияКот-д’ИвуарПопытка госпереворота в Нигере
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