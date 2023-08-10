Партии в ЛНР подписали меморандум "За честные выборы"

Документ, кроме Общественного штаба по наблюдению за выборами, подписали представители региональных отделений "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей"

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Все политические партии в ЛНР, которые будут принимать участие в сентябрьских выборах в Народный совет и муниципальные представительные органы, подписали меморандум, согласно которому они добровольно взяли на себя обязательства по честному участию в предвыборной гонке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Луганской Народной Республике, политические партии, действующие на территории Луганской Народной Республики, <…> вне зависимости от политических взглядов и пристрастий, исходя из того, что взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать совершенствованию гражданского общества, повышению эффективности деятельности сторон, руководствуясь волей избирателей, заключили настоящий меморандум", - сказано в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Меморандум, кроме Общественного штаба по наблюдению за выборами, подписали представители региональных отделений "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей".

Согласно тексту меморандума, стороны обязуются вести свою деятельность строго в рамках закона, поддерживать конструктивные гражданские инициативы по общественному контролю за выборами, отказаться от приемов политической борьбы, которые могут дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ.

"Политическая борьба - борьба разных мнений, часто противоположных - иногда бывает бескомпромиссная. Но крайне важно, чтобы эта борьба велась честно. Ведущие политические силы республики, безусловно, также заинтересованы, чтобы выборы в сентябре прошли максимально открыто, и их результаты не вызывали никаких сомнений и вопросов", - сказал в ходе подписания документа руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЛНР Сергей Ковалёнок.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.