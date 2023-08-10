Эксперт считает, что Польша не решится захватить часть Украины из-за страха перед РФ

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич заявил, что в реализации этого плана Варшава попытается действовать невоенными методами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Польские власти продолжат устраивать провокации с нарастающими рисками, но Варшава опасается реального конфликта с Москвой и постарается заполучить часть западной Украины невоенными методами. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

Он пояснил, что провокации в последние полтора года стали излюбленным инструментом нынешнего руководства Польши, причем не только против России и Белоруссии, но и в отношении Германии. Как указал специалист, несмотря на крайне вызывающую политику, Варшава не хочет ввязаться в прямой военный конфликт, хотя ее действия несут "огромные риски". "Польша к этому не готова. Она стремится к провокации конфликта, но не к самому конфликту, в этом большая разница", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, у Польши нет реальных военных задач на белорусском или калининградском направлениях, поскольку начало боевых действий здесь стало бы для нее самоубийственным шагом. "А вот на Украине насчет ряда областей какие-то игры возможны. Но я исхожу из того, что, скорее всего, Польша будет идти не по военному сценарию, а по более современной модели квазиконфедерации, экономического проникновения, двойной администрации. То есть будет придумано нечто такое, что позволит, условно говоря, поднять польский флаг рядом с украинским. Но понятно, что польская сторона со временем станет более сильной, и ситуация начнет меняться к формату межвоенной Польши", - поделился своими прогнозами эксперт.

"Сознательно идти к третьей мировой войне - на это все-таки Польша не готова. Все это несерьезно в плане организации конкретного конфликта. Но провокации возможны, в том числе неконтролируемые, потому что Белоруссия и Россия могут ответить", - заключил Межевич.

Он пояснил, что польские амбиции опираются на поддержку США, однако в американских элитах отношение к польским вооруженным силам сейчас двойственное. "Пожертвовать ими, как украинцами, можно, а вот ввязываться из-за них в третью мировую войну - нет. Соединенным Штатам это не надо. Они будут сами решать когда, где и в какой форме им вступать в конфликт, это точно будет решать не Варшава", - сказал эксперт. Таким образом, как считает аналитик, Вашингтон не захочет иметь ничего общего с возможными мерами польского руководства в случае реального обострения.

Межевич также обратил внимание, что усиление военной активности Польши в последнее время связано с парламентскими выборами, которые назначены на 15 октября. "Выборы приближаются, правящая партия "Право и справедливость" любой ценой должна продемонстрировать свои успехи. А в экономике все, мягко говоря, непросто", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что политика по безоговорочной поддержке Украины также вызывает нарастающее напряжение внутри страны. Поэтому смещение фокуса внимания на военную сферу, по мнению специалиста, становится действенной попыткой заработать очки у избирателей. "Однако играть на эмоциях населения оборотами речи, действиями можно до тех пор, пока это демонстрация, а не реальность", - резюмировал эксперт.

Милитаризация Польши

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути - для оккупации Западной Украины. Он также обратил внимание на заявления министра национальной обороны Мариуша Блащака о намерении Польши построить "сильнейшую в Европе сухопутную армию" и на масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО и ПРО и боевую авиацию.