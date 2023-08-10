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Единый день голосования

Свыше 670 кандидатов зарегистрировали в Подмосковье на муниципальные выборы

В том числе 51 кандидат баллотируется в порядке самовыдвижения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 670 кандидатов зарегистрировали территориальные избирательные комиссии Московской области на предстоящие 10 сентября выборы в местные советы депутатов муниципалитетов. Об этом сообщили в избирательной комиссии Подмосковья.

"В регионе завершился период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов в 10 городских округах, всего зарегистрировано 678 кандидатов, из которых 627 - представители политических партий и 51 кандидат баллотируется в порядке самовыдвижения", - отметили в избиркоме.

Здесь напомнили, что муниципальные выборы в 10 городских округах пройдут в единый для всей страны день голосования 10 сентября и будут совмещены с проводимыми в Подмосковье выборами губернатора. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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