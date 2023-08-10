К выборам в ДНР подготовили 36 территориальных избирательных комиссий

В них вошли 616 участковых избирательных комиссий

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. 36 территориальных избирательных комиссий подготовлены в Донецкой Народной Республике (ДНР) для проведения выборов в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) и муниципальные советы региона. Об этом ТАСС сообщила депутат регионального парламента, член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина.

"На сегодняшний день это 36 территориальных избирательных комиссий, в которые входит 616 участковых избирательных комиссий. Списки избирателей есть, все формальные процедуры реализуются в рабочем порядке", - сказала она.

Шишкина уточнила, что вся инфраструктура региона в целом готова для проведения голосования.

О кандидатах

Количество зарегистрированных кандидатов на выборы в Народный совет ДНР составило порядка 570 человек.

"На сегодня уже по спискам кандидатов от партий 570 человек борются за место депутата Народного совета ДНР. При этом время для регистрации еще есть - до 17 августа. Так что кандидатов будет больше", - сказала Шишкина.

Шишкина уточнила, что в числе зарегистрированных действующие участники спецоперации, депутаты и люди с опытом общественной и политической работы, представители бизнеса и молодежь.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов народного совета и депутатов муниципальных органов власти.