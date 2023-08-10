Избирком заверил список кандидатов в парламент ЛНР от "Справедливой России"

Партия выдвинула более 70 кандидатов

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики на своем заседании заверила список кандидатов в Народный совет (парламент) ЛНР, выдвинутых региональным отделением партии "Справедливая Россия - За правду", сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

"Избирком ЛНР заверил список кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва, выдвинутого региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в ЛНР", - говорится в сообщении.

Накануне заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что реготделение партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинуло более 70 кандидатов на выборы депутатов парламента республики.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах России пройдут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.