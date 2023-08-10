Жители ЛНР на сентябрьских выборах смогут проголосовать на 329 экстерриториальных участках

Участки организуют в 81 регионе России, сообщила сенатор от республики Дарья Лантратова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), на выборах депутатов Народного совета (парламента) региона на сентябрьских выборах смогут проголосовать на 329 экстерриториальных участках, организованных в 81 субъекте РФ. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

"Будет возможность проголосовать и у всех вынужденных беженцев, у людей, которые были вынуждены переселиться в другие субъекты Российской Федерации. 329 экстерриториальных так называемых участков будут созданы в 81 субъекте Российской Федерации", - сказала она в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований "Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023".

Ранее Лантратова сообщала, что жители ЛНР на сентябрьских выборах в Народный совет (парламент) республики и муниципалитеты выберут более 600 депутатов разных уровней.

3 июля глава избиркома ЛНР Елена Кравченко сообщала ТАСС, что граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, на выборах депутатов парламента региона смогут проголосовать 8-10 сентября в любой точке республики, а также в других субъектах РФ. По ее словам, во время голосования будет реализован механизм "Мобильный избиратель" для тех, кто во время голосования будет находиться не по месту регистрации.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.