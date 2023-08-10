В новых субъектах РФ более 100 тыс. человек являются членами "Единой России"

Замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин рассказал, что всего в четырех новых регионах было построено 78 местных отделений

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек в четырех новых регионах РФ являются членами партии "Единая Россия". Об этом журналистам рассказал заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", руководитель центрисполкома единороссов Александр Сидякин.

"К этому моменту мы [в новых регионах] создали первичные отделения везде, где это было возможно. В Донецкой Народной Республике [ДНР] процесс практически завершен, в остальных субъектах "первички" создаются, но там есть сложности, связанные с безопасностью. Всего в совокупности более 100 тыс. человек в новых регионах имеют партийный билет", - сказал Сидякин.

Замсекретаря генсовета рассказал, что всего в четырех новых регионах было построено 78 местных отделений. В ДНР у партии более 74 тыс. членов, этот показатель является шестым по стране.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) - более 26 тыс. членов партии, в Херсонской области - более 2 тыс., в Запорожской области - более 1,5 тыс. Руководитель центрисполкома единороссов отметил, что "отделения партии в четырех новых регионах работают лучше, чем большинство исполкомов на остальной территории страны, а на территориях Запорожской и Херсонской областей отделения партии берут на себя роль органов власти, так как она находится в этих субъектах в полном вакууме". По словам Сидякина, с начала специальной военной операции (СВО) партия отправила в новые регионы более 72 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Рассказывая про проведение предварительного голосования партии, которое проводилось в четырех новых регионах впервые, он отметил высокий интерес к нему у граждан. "Такого интереса [к праймериз] не прогнозировал никто, всего свои заявки подали 1 350 человек, конкурс доходил до пяти человек на место", - сказал он, добавив, что в прошедших праймериз принимали участие люди, состоявшие в разных партиях Украины. "Они приходили к нам, если на них не было никаких дискредитирующих материалов, то мы их допускали".