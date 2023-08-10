10 августа, 14:11

Белгород и Дэчжоу стали городами-побратимами

Взаимодействие будут налаживать в социальной, культурной и экономической сферах

БЕЛГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Белгород и Дэчжоу подписали соглашение о культурном, социальном и экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

"Дэчжоу стал побратимом Белгорода. Важное соглашение об установлении побратимских отношений подписано мной и мэром китайского города господином Чжу Кайго", - написал Демидов.

По его словам, города будут сотрудничать в социальной, культурной и экономической сферах. "Рад этому событию и уверен, что оно поспособствует общему процветанию наших городов и стран", - добавил мэр Белгорода.

Соглашение о сотрудничестве подписали также Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") и Дэчжоуский университет. 

Теги:
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