В Запорожской области начал работать проект "Мобильный избиратель"

С его помощью жители региона смогут проголосовать на участках по месту пребывания, сообщила глава избиркома области Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Проект "Мобильный избиратель" начал работать в Запорожской области. Благодаря ему жители региона смогут проголосовать на участках по месту пребывания, рассказала журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"У нас стартовал новый проект - "Мобильный избиратель". С сегодняшнего дня на территории Запорожской области работают девять пунктов приема заявлений, - сказала Катющенко. - Если, например, житель Запорожской области в день голосования решит переехать в другой населенный пункт, естественно Запорожской области, он может приписаться на другой избирательный участок. Люди, которые работают в пункте приема заявлений, обязательно помогут человеку определиться, где будет находиться его избирательный участок, помогут составить заявление, и он на своем избирательном участке будет исключен из списка [избирателей], а на тот избирательный участок, где он будет находиться, он будет перенесен через системы ГАС "Выборы".

По словам Катющенко, пункты приема заявлении работают в МФЦ и территориальных избирательных комиссиях Мелитополя, Бердянска, Приморска, а также в Акимовке и Приазовском. Адреса пунктов можно найти на сайте избирательной комиссии Запорожской области.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области изберут депутатов законодательного собрания и депутатов муниципальных органов власти.