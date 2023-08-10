В Запорожской области в списки избирателей включили почти 500 тыс. человек

На референдуме по вхождению региона в состав России в списки избирателей было включено около 540 тыс. человек, отметила глава избиркома области Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Списки избирателей в Запорожской области на данный момент содержат сведения о почти 500 тыс. человек, которые смогут проголосовать на выборах в заксобрание региона и муниципальные органы власти. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"496 150 избирателей на сегодняшний день, может быть списки еще будут уточняться", - сказала председатель избиркома. Она уточнила, что на референдуме по вхождению Запорожской области в состав России в списки избирателей было включено около 540 тыс. человек.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области изберут депутатов законодательного собрания и депутатов муниципальных органов власти.