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Единый день голосования

В Херсонской области сообщили о готовности к проведению сентябрьских выборов

По словам главы Общественной палаты региона Игоря Качура, везде подключен интернет, и готовы рабочие группы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Избирательные участки в Херсонской области готовы к проведению выборов, несмотря на все сложности. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур в рамках круглого стола экспертного института социальных исследований "Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023".

"Несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайных ситуаций, в том числе устранение последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Несмотря ни на что, можно констатировать готовность к проведению выборов и полноценной наблюдательной работе", - сказал он.

По его словам, везде подключен интернет, и готовы рабочие группы. Подготовка наблюдателей к работе в прифронтовой зоне и на линии соприкосновения будет осуществляться совместно с МЧС. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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