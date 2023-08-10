КПРФ представила в избирком ЛНР список кандидатов на выборы

В список включили 65 кандидатов, сообщила зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Региональное отделение Коммунистической партии РФ предоставило на заверение в избирательную комиссию Луганской Народной Республики (ЛНР) список кандидатов на выборы депутатов Народного совета (парламента) ЛНР. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации подало в избирательную комиссию Луганской Народной Республики списки кандидатов в депутаты Народного совета республики первого созыва по единому республиканскому избирательному округу на заверение. В список включены 65 кандидатов", - сказала она.

Сумская добавила, что КПРФ подала в избирком республики документы и образец эмблемы для использования на выборах.

5 августа в избиркоме ЛНР сообщали, что КПРФ на своей конференции выдвинула 65 кандидатов в парламент республики и 28 - в муниципалитеты.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.