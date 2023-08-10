"Единая Россия" передала в избирком список кандидатов в Херсонскую областную думу

Список возглавили врио губернатора Владимир Сальдо, замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич и директор Новокаховского хлебозавода Елена Дмитрук

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в четверг передала списки кандидатов на сентябрьские выборы в Херсонскую областную думу на заверение в избирательную комиссию региона, передает корреспондент ТАСС из избиркома.

Политическая партия 2 августа на конференции утвердила список из 50 кандидатов на сентябрьские выборы в Херсонскую областную думу. Его возглавили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич, директор Новокаховского хлебозавода Елена Дмитрук. 6 августа также сообщалось, что партия начала выдвижение кандидатов на местные выборы.

"Сегодня в избирательную комиссию Херсонской области для заверения списков кандидатов в Херсонскую областную думу принесла политическая партия "Единая Россия". При первичном осмотре документов нарушений выявлено не было. Рабочая группа, которая создана специально для приема таких документов, сейчас будет их обрабатывать", - сказала журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.