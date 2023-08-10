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Избирком Херсонской области заверил списки кандидатов СРЗП и ЛДПР

© Владимир Бондаренко/ ТАСС

Список кандидатов от "Справедливой России - Патриоты - За правду" согласовали 9 августа, от ЛДПР - 10 августа, уточнили в избиркоме региона

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. Списки кандидатов в Херсонскую областную думу от партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР согласованы избиркомом региона, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"9 августа был заверен список кандидатов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Сегодня, 10 августа, такие же списки были заверены политической партии ЛДПР", - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" первыми провели партийное собрание в Херсонской области и принесли на проверку и регистрацию список кандидатов в депутаты областной думы. 8 августа сообщалось, что списки подала партия ЛДПР. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
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