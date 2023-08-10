Посол Южной Кореи в РФ вручил копии верительных грамот главе департамента госпротокола МИД

В ходе состоявшейся беседы российская сторона "выразила надежду на плодотворную совместную работу в интересах развития отношений между двумя странами"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новый посол Южной Кореи в России Ли До Хун передал копии верительных грамот главе департамента государственного протокола МИД РФ Игорю Богдашеву, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

"Директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев принял копии верительных грамот у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Российской Федерации Ли До Хуна 10 августа", - указали в ведомстве.

В ходе состоявшейся беседы российская сторона "выразила надежду на плодотворную совместную работу в интересах развития отношений между двумя странами".

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил бывшего замминистра иностранных дел Ли До Хуна на должность посла в РФ 26 июля, об этом сообщило агентство Yonhap. На этом посту он сменил Чан Хо Чжина, который ранее перешел на пост заместителя главы МИД Южной Кореи.