Сенатор ЛНР назвала непривычным для жителей восстановление инфраструктуры новых регионов

По словам Дарьи Лантратовой, они чувствуют, что теперь живут в социальном государстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Объемы работ по восстановлению инфраструктуры новых регионов стали чем-то новым для их жителей, они чувствуют, что теперь живут в социальном государстве. Об этом заявила заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", сенатор от ЛНР Дарья Лантратова на круглом столе, посвященном подготовке к региональным сентябрьским выборам.

"До конца года порядка 1,5 тыс. объектов будет сдано в эксплуатацию после реконструкции, большая часть из них - социальные объекты. До 2026 года [будет сдано] порядка 400 тыс. кв. м жилья и так далее. Эти цифры иллюстрируют масштаб и объем работ, который ведется. Это привычные вещи для граждан большой России, скажем так, но это совершенно новое для наших новых субъектов [РФ], люди этого не видели никогда, и они это очень ценят, очень чувствуют и понимают, что это действительно социальное сильное государство, которое заботится о людях", - сказала она.

Лантратова отметила, что "Единая Россия" более 1,5 лет работает в новых регионах страны, и она ассоциируется у людей не с процессом политической борьбы, а с реальной помощью. В целом, продолжила политик, текущая избирательная кампания характеризуется не политической конкуренцией, а созиданием и единением. "Потому что это действительно наша общая задача - сегодня вся страна работает на возрождение наших новых республик, наших новых регионов. И наша общая задача - вселить в людей уверенность, повысить качество жизни, приблизить эти стандарты жизни к стандартам жизни в других субъектах РФ и самое главное - оправдать доверие к большой России, которое мы получили после референдума, то доверие, которое нам оказали жители наших новых субъектов", - подчеркнула сенатор.

Лантратова отметила, что безусловным приоритетом, общей и ключевой задачей для власти при подготовке к предстоящим в сентябре выборам является обеспечение безопасности людей. "Мы все понимаем, что это исторические выборы - впервые они пройдут для наших новых субъектов в составе России. Конечно, мы понимаем, что к ним будет приковано внимание не только всей страны, но и за ее пределами, и мы должны быть к этому готовы. Мы понимаем, что есть риски дискредитации, будут попытки и запугивать людей, мешать им, будут попытки поставить под сомнение легитимность, открытость и результаты этих выборов. Это означает, что мы должны подготовиться еще лучше, чем обычно", - заявила замсекретаря генсовета "Единой России".

Она отметила, что только на территории ЛНР будет работать 461 избирательный участок, будут сформированы выездные группы для того, чтобы обеспечить возможность участия в голосовании для прифронтовых районов, для участников спецоперации. Еще 329 экстерриториальных участков будет создано в 81 субъекте РФ.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.