МИД РФ призвал к осуждению отказ США продлить вывод из-под санкций помощи САР после стихии

В ведомстве считают, что это продемонстрировало безразличие Вашингтона к нуждам миллионов сирийцев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Решение Вашингтона не продлевать вывод из-под санкций против Сирии оказание помощи после землетрясения в стране требует осуждения и демонстрирует безразличие США к нуждам миллионов сирийцев. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ относительно международного гуманитарного содействия Сирии.

"Решение Вашингтона не продлевать действие генеральной лицензии 23 (о выводе из-под санкций оказания помощи Сирии после землетрясения - прим. ТАСС), выданной после землетрясения 6 февраля, вызывает разочарование и требует осуждения, - указали в министерстве. - Таким образом, США вновь расписались в безразличии к нуждам миллионов сирийцев и пренебрежении к насущным задачам по восстановлению критических объектов гражданской инфраструктуры".