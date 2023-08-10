МИД РФ приветствовал решение САР об использовании погранпереходов ООН до 13 ноября

Речь идет о двух переходах для доставки гуманитарной помощи "Баб ас-Салям" и "Ар-Раи"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва приветствует решение Дамаска о продлении разрешения ООН на использование двух погранпереходов для доставки гуманитарной помощи на три месяца, до 13 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"По поступающей информации, правительство Сирийской Арабской Республики 6 августа подтвердило разрешение ООН использовать два погранперехода - "Баб ас-Салям" и "Ар-Раи" - еще на три месяца, до 13 ноября, для трансграничной доставки гуманитарной помощи", - указали в министерстве. В российском дипведомстве подчеркнули, что в Москве "приветствуют данные шаги Дамаска".