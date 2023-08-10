Россия бесплатно выдаст визы участникам Московской конференции по безопасности

Конференция пройдет 15 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выпустило распоряжение о проведении XI Московской конференции по международной безопасности, предусматривающее, в том числе льготный порядок выдачи виз ее иностранным участникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Конференция пройдет 15 августа.

МИД РФ поручено выдать визы участникам конференции, заявки на которых предоставит Минобороны России "без взимания сборов за их выдачу".

"ФСБ России совместно с ФТС России обеспечить пропуск через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан - участников конференции по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в Российской Федерации в этом качестве, и визам либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Помимо этого, МВД поручено обеспечить безопасность граждан в месте проведения конференции. Согласно документу, все расходы, связанные с организацией конференции, будут оплачены за счет средств Минобороны, МИД, ФСБ, ФТС и МВД России.

О Московской конференции по международной безопасности

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин может посетить конференцию, если позволит график, но точно направит видеоприветствие участникам.

Также заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявлял, что министр иностранных дел Сергей Лавров в своем выступлении на конференции сфокусируется на теме поиска странами мирового большинства путей развития вне западных механизмов.

На мероприятии предусмотрены дискуссии по нескольким темам: "Реалии глобальной безопасности в многополярном мире", "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте", "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", "Взаимодействие военных ведомств: условия и ожидания", "Единый мир - общая безопасность".