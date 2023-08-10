Леонид Зюганов представил свою предвыборную программу кандидата на пост мэра Москвы

В частности, политик предлагает ввести в городе стратегическое планирование экономического развития в форме пятилетних планов на ближайшие 25 лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы, член бюро столичного горкома КПРФ, внук лидера партии Геннадия Зюганова Леонид Зюганов представил свою предвыборную программу кандидата в мэры Москвы. Она предусматривает в том числе введение в Москве стратегического планирования экономического развития в форме пятилетних планов на ближайшие 25 лет, передает корреспондент ТАСС.

"Вы знаете, что у нас есть проблемы в градостроительной политике. Москвичей очень интересует уплотнительная застройка. У нас есть проблема с уничтоженным институтом публичных слушаний, отсутствует стратегия развития научно-промышленного потенциала, есть проблемы с экологической повесткой, с молодыми семьями. Сегодня моя задача представить альтернативный план развития города и ответить на важные вопросы", - сказал Зюганов журналистам.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь отметил, что ранее подготовленная программа партии "От города проблем до города будущего" представлена командой во главе с Леонидом Зюгановым. "Все, что связано с 10 шагами к достойной жизни и 20 первоочередными мерами, аккумулировано в той программе, с которой московский горком партии вместе с лево-патриотическими силами предложил кандидату. Я считаю, что Леонид Андреевич Зюганов освоил эту программу и получил соответствующую поддержку", - пояснил глава партии.

Предвыборная программа Зюганова включает в себя семь основных сфер, в которых предлагаются изменения: экономика, градостроительство, облик Москвы, образование и здравоохранение, экология, транспорт и гаражная реновация.

Зюганов предлагает ввести стратегическое планирование экономического развития в форме пятилетних планов на ближайшие 25 лет в Москве и ввести мораторий на перепрофилирование промышленных территорий, предусматривающий сохранение существующих производственных предприятий, в том числе в сфере оборонной промышленности. Кроме того, кандидат считает, что для развития Москвы необходимо вернуть генплану столицы статус приоритетного документа территориального планирования и неукоснительно соблюдать его требования при утверждении правил землепользования и застройки, а также при получении разрешений на строительство.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.