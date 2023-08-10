Избирком Запорожской области заверил список "Единой России" на выборы в заксобрание

Уточняется, что зарегистрированы уполномоченные представители регионального отделения политической партии и уполномоченные представители по финансовым вопросам

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Запорожской области на 22-м заседании заверила список кандидатов от "Единой России" на сентябрьские выборы в законодательное собрание региона, сообщается в Telegram-канале избиркома.

Ранее избирательная комиссия региона приняла списки кандидатов на предстоящие выборы от ЛДПР, "Единой России", "Справедливой России - За правду" и КПРФ. "Единая Россия" представила список из 60 кандидатов.

"Заверен список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Запорожской области первого созыва, выдвинутого запорожским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зарегистрированы уполномоченные представители регионального отделения политической партии и уполномоченные представители по финансовым вопросам. Открыт специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Также отмечается, что решения были приняты единогласно.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области изберут депутатов законодательного собрания и депутатов муниципальных органов власти.