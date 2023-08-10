Для конкурса на пост мэра Томска документы подали восемь человек

Программы развития города представили только четыре претендента

ТОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Восемь претендентов, среди которых заммэра Омска, депутат томской гордумы и директора различных фирм, подали документы для регистрации в качестве кандидата на пост мэра Томска. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

"Документы подали восемь человек: Александр Вульф - директор "Асиновского единого ресурсного центра", Ольга Киргинцева - гендиректор ООО "Финансовая защита", Евгений Макаренко - замгендиректора ООО "ТомПромТранс", Дмитрий Махиня - заммэра Омска, директор департамента имущественных отношений, Марсель Миннахмедов - индивидуальный предприниматель, Игорь Ольховский, директор ООО "Профтранс", Инга Первушина - директор ООО "Уют тепло комфорт" и действующий депутат Думы Томска, Василий Попов - начальник отдела дилерских продаж ООО "Компания металл профиль восток", - говорится в сообщении.

В гордуме уточнили, что только половина претендентов - Первушина, Макаренко, Ольховский и Попов - представили свои программы развития Томска.

Ранее сообщалось, что депутаты Томска назначили конкурс на пост мэра Томска на 22 августа после несостоявшихся выборов в апреле, когда оба кандидата взяли самоотвод. Если конкурс состоится, то выборы пройдут 5 сентября.

Томск был первым городом в России в 1996 году, где ввели прямые выборы мэра, и оставался одним из немногих городов, где они сохранились. Облдума региона 27 октября 2022 года приняла решение об их отмене. Теперь градоначальника будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.