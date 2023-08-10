10 августа, 19:52

Замглавы МИД РФ обсудил с таджикским коллегой углубление политических связей и торговли

Между сторонами состоялся конструктивный обмен мнениями о путях дальнейшей совместной работы по укреплению отношений союзничества в соответствии с договоренностями глав государств и правительств России и Таджикистана

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и его коллега из Таджикистана Содик Имоми обсудили в Душанбе вопросы углубления двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах торговли и политики. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Приоритетное внимание было уделено интенсификации взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах", - указали в ведомстве.

В министерстве отметили, что между сторонами состоялся конструктивный обмен мнениями о путях дальнейшей совместной работы по укреплению отношений союзничества в соответствии с договоренностями глав государств и правительств России и Таджикистана.

"При рассмотрении региональной и международной проблематики подчеркнут высокий уровень внешнеполитической координации двух государств в многосторонних форматах, включая СНГ, ОДКБ, ШОС и ООН, а также ОБСЕ", - отметили в российском дипведомстве. 

Теги:
ТаджикистанРоссияГалузин, Михаил Юрьевич
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