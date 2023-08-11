11 августа, 01:03
Военная операция на Украине

Антонов возложил ответственность за убийства и теракты как на Украину, так и на США

Посол РФ в Вашингтоне уточнил, что речь идет, в частности, об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушении на Захара Прилепина, обстрелах жилых кварталов, терактах на Крымском мосту

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Вашингтон, как и Киев, несет ответственность за убийства, террористические акты и другие беззакония. Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

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Дипломат прокомментировал утверждение Минобороны США относительно того, что ВСУ якобы применяют поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы на поле боя "надлежащим образом". "Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева, - указал Антонов. - Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?"

"На совести вооруженных Западом украинских террористов - сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода "Тольятти-Одесса", удары по Запорожской АЭС. Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне", - добавил Антонов.

Ранее министерство обороны США подтвердило ТАСС, что Украина отчиталась перед Вашингтоном об использовании кассетных боеприпасов. "США получили от Украины отчет по использованию усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения. Но я не могу разглашать содержание этого отчета по соображениям оперативной безопасности", - сообщил представитель американского оборонного ведомства.

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. В частности, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона. 

Теги:
УкраинаРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичВоенная операция на Украине
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