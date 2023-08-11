Антонов указал на стремление США помогать Киеву "до последнего украинца"

Посол РФ в Вашингтоне подчеркнул, что Белый дом "игнорирует растущее неприятие таких действий" американцами

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Запрос Белого дома на дополнительное содействие Киеву в военной сфере демонстрирует стремление США помогать "до последнего украинца". Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Администрация [США] хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами. В ход снова идут заявления о текущих и планируемых поставках продукции военного назначения, в том числе танков и кассетных боеприпасов. Обсуждаются перспективы отправки истребителей, снарядов с обедненным ураном, дальнобойных ракет", - отметил дипломат.

"Суммы баснословны. Все - за счет простых американцев, - указал Антонов. - Остается много вопросов о том, как в действительности тратятся эти суммы. Все ли оружие, отправляемое из Соединенных Штатов, попадает украинцам? Как быть тогда с публикациями в СМИ о том, что часть его оказывается у наркокартелей, организованных преступных групп в различных районах мира?"

"Подчеркну, что даже в самих США эксперты все чаще признают: шансы на успех украинского контрнаступления ничтожны. Западное оружие не поможет. Ситуацию на земле не изменят войска, наспех подготовленные по хваленым "натовским стандартам", - добавил посол. - Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал".

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. В частности, 7 июля Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона.

Администрация президента США Джо Байдена ранее в четверг запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.