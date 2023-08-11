Посол РФ в Аргентине считает, что Запад будет разжигать на Украине новые конфликты

По мнению Дмитрия Феоктистова, западные страны будут вновь пытаться использовать международное право для прикрытия своих истинных намерений

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Западные страны будут раздувать новые конфликты после Украины и вновь пытаться использовать международное право для прикрытия своих истинных намерений. Такое мнение выразил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье в газете Perfil.

"Отработав" Украину, западники не успокоятся. Будут найдены новые жертвы и раздуты новые конфликты. Неоколонизаторы привыкли жить по принципу divide et impera ("разделяй и властвуй" - прим. ТАСС). Значит, продолжатся и попытки использовать международное право в качестве ширмы, скрывающей истинные намерения", - отметил дипломат.

По его мнению, "двойные стандарты, лицемерие, нравственный и правовой релятивизм давно стали нормой" для ряда игроков на международной арене. "Не столь давно министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя включение в итоговую декларацию саммита CELAC - ЕС темы Мальвинских островов, раздраженно рекомендовал аргентинцам уважать "демократический выбор" жителей архипелага, проголосовавших в 2013 году за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. При этом британский чиновник почему-то не пожелал вспоминать о ежегодно принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН резолюциях о том, чтобы Буэнос-Айрес и Лондон вступили в переговоры о судьбе этих островов", - заметил посол.

Он констатировал, что западные страны признают референдумы или необходимость их проведения только в тех случаях, когда им это выгодно. "Получается довольно любопытная картина. В Косово референдумов не было - и не нужно. В Крыму и Донбассе они состоялись, но их результаты оказались "неправильными". Только на Мальвинских островах все организовалось "как надо", "как положено", - добавил дипломат.

По мнению Феоктистова, коллективный Запад превратился в "огромного геополитического паука". "Отрадно, что сегодня в мире растет понимание, что эту окутавшую многие страны и народы паутину пора разорвать", - заключил дипломат.