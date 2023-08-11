11 августа, 06:20,
обновлено 11 августа, 06:33
Военная операция на Украине

Медведев заявил, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

По словам зампредседателя Совбеза РФ, ни Вашингтон, ни Киев этого не хотят

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украине на самом деле по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру, но ни Вашингтон, ни Киев этого не хотят. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

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"Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве", - написал он.

Медведев отметил, что "мясокомбинат контрнаступления [Киева] работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных". "Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно", - заключил зампред СБ. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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