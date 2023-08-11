В России призвали Японию отказаться от военных приготовлений, грозящих стабильности в АТР

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "11 августа исполняется 85 лет с окончания вооруженного конфликта с милитаристской Японией у озера Хасан"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Москва призывает Токио отказаться от военных приготовлений, которые несут угрозу безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посвященном 85-летней годовщине событий у озера Хасан.

"11 августа исполняется 85 лет с окончания вооруженного конфликта с милитаристской Японией у озера Хасан. Эта провокация со всей ясностью обнажила агрессивные планы японской военщины в отношении СССР, - указала дипломат. - Вспоминая эту памятную дату, еще раз адресуем Токио настоятельный призыв в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, отказаться от практики паломничеств представителей политистеблишмента, включая действующих членов кабинета министров, в храм Ясукуни, являющийся символом японского милитаризма, а также от военных приготовлений, грозящих сломом архитектуры безопасности и стратегической стабильности в АТР".

"Обращение к таким историческим урокам особенно актуально в наши дни, когда администрация премьер-министра Японии [Фумио] Кисиды предпринимает активные практические шаги по отходу от провозглашавшейся в течение десятилетий политики так называемого мирного развития и переводу страны на рельсы ускоренной ремилитаризации", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.