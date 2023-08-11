Пушилин заявил, что украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном в ДНР

По словам врио главы республики, попытки со стороны ВСУ продолжаются

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают совершать безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Урожайное, атаки отбиты. Об этом ТАСС сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <...> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ уничтожили противника. Причем техника там до сих пор стоит. Попытки продолжаются, но на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в данном населенном пункте", - сказал врио главы.