11 августа, 08:43,
обновлено 11 августа, 08:44
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном в ДНР

По словам врио главы республики, попытки со стороны ВСУ продолжаются

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают совершать безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Урожайное, атаки отбиты. Об этом ТАСС сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <...> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ уничтожили противника. Причем техника там до сих пор стоит. Попытки продолжаются, но на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в данном населенном пункте", - сказал врио главы. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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