Слуцкий: новые миллиарды США на военную помощь Украине приведут к затягиванию конфликта

Они "никак не повлияют на исход", добавил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Очередное выделение Вашингтоном средств на военную помощь Украине приведет к затягиванию конфликта и новым жертвам среди украинцев. Об этом написал в Telegram-канале лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новые миллиарды США на военную помощь приведут к затягиванию конфликта и новым жертвам среди украинцев, продлению агонии киевской клики. Но никак не повлияют на исход. Даже ярый русофоб президент Польши Анджей Дуда уже сомневается в возможности одолеть российские войска. И дело не столько в недостатке вооружений у Киева, а совершенно в ином - Россию не победить!" - отметил парламентарий.

По его словам, Белый дом топорно пытается повлиять на мнение избирателей, игнорируя все более растущее неприятие в обществе спонсирования США украинского руководства.

Ранее президент Польши заявил в интервью газете The Washington Post, что запасы вооружений не позволяют Украине вести успешное котрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

Финансирование из США

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что президент США Джо Байден намерен направить в Конгресс США запрос о выделении $13 млрд на экстренную помощь Украине. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что американская администрация планирует запросить у законодателей дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд на различные нужды. Порядка $13 млрд из этой суммы пойдут на оборонные расходы и помощь Киеву, $12 млрд - на устранение последствий стихийных бедствий на территории США. Источник подчеркнул, что на упомянутые средства не будут распространяться бюджетные ограничения.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что администрация Байдена будет добиваться от Конгресса продолжения военной помощи Украине, невзирая на общественное мнение в Соединенных Штатах. Так он ответил на вопрос, касавшийся перспектив продолжения поддержки Украины в свете результатов опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNN. Из них следует, что 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Опрос также показал, что 51% американцев считает, что Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

Весной прошлого года Вашингтон выделил $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября Байден подписал законопроект, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. В декабре был утвержден бюджет США на 2023 финансовый год, предусматривающий выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

В июне этого года спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что любая дополнительная помощь Украине должна быть включена в бюджет Пентагона на 2024 год в размере $998 млрд, согласованный в рамках подписанного Байденом законопроекта о повышении потолка государственного долга.