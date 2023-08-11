Обучение общественных наблюдателей за выборами в Москве планируется начать 12 августа

Обучение каждого из наблюдателей займет порядка двух недель

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Образовательный курс для наблюдателей на выборах от Общественной палаты столицы начнется 12 августа. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Старт занятий намечен на завтра, 12 августа. Набор в корпус открыт уже три дня, изъявили желание пройти обучение и потом осуществлять контроль избирательного процесса уже несколько тысяч человек", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что обучение каждого из наблюдателей займет порядка двух недель. Предусмотрены как занятия в очном формате, так и онлайн-курс. По завершении обучения наблюдатели получат сертификаты.

"Всего ожидаем порядка 10 тыс. желающих стать наблюдателями на выборах в Москве, при этом <...> половина из них, вполне вероятно, уже осуществляла общественный контроль за выборами в Москве", - заключил Ковалев.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.