Врио главы Запорожской области представит Путину программу развития региона на 5 и 10 лет

Евгений Балицкий намерен попросить у президента поддержки на предстоящих в сентябре выборах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ближайшее время ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы представить ему программу развития региона на 5 и 10 лет.

"У нас много планов, у нас большая десятилетняя программа развития. Скоро я планирую попасть к руководителю, вот буквально на днях к Владимиру Владимировичу [Путину]. Я попросил о встрече, президент должен подтвердить встречу. <...> Мы будем презентовать большую программу развития Запорожской области на пятилетку и на 10 лет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Кроме того, Балицкий намерен попросить у президента поддержки на предстоящих в сентябре выборах.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.