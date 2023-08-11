МИД РФ: в мире все больше стран, которые осознают нелегитимность санкций Запада

Как заявил замглавы ведомства Михаил Галузин, Россия и дальше будет продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами СНГ

ДУШАНБЕ, 11 августа. /ТАСС/. Число государств, общественность которых осознает нелегитимность введенных против России санкции странами Запада, растет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе визита в Душанбе.

"Время идет, и растет число стран - их общественность, деловые, политические круги все более отчетливо осознают нелегитимный характер так называемых западных санкций, их все более высокую степень вредоносности не в последнюю очередь для тех государств, которые их ввели", - сказал Галузин.

Он отметил, что Россия и дальше будет продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами СНГ, включая Таджикистан. "Торговля между нами растет <...> Мы ведем очень заинтересованно и конструктивно обсуждение новых возможностей нашего сотрудничества, так что мы намерены продолжать этот процесс, и мы видим, что наши совместные усилия по развитию двухсторонних экономических и иных связей дают масштабные, весомые позитивные результаты, несмотря на не всегда благоприятную внешнюю конъюнктуру, несмотря на санкционные потуги Запада", - отметил дипломат.

Галузин 10 августа провел встречу в МИД Таджикистана со своим коллегой Содиком Имоми. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также политические вопросы.