ОП и политические партии Запорожской области подписали меморандум о сотрудничестве

Согласно тексту меморандума, стороны обязуются создавать условия для наблюдения за ходом голосования, проводить подготовку и обучение представителей по общественному контролю за выборами, отказаться от приемов политической борьбы и руководствоваться Конституцией, законодательством РФ и Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Запорожской области и представители региональных отделений партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" подписали меморандум о сотрудничестве и обеспечении качественного наблюдения за ходом голосования, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Меморандум о сотрудничестве предполагает, что политические силы, подписавшие его, соглашаются с его позициями. Что выборы - это место для борьбы, но не место для провокаций, - сказал заместитель председателя региональной ОП Антон Бибаров-Государев. - Меморандум о сотрудничестве с Общественной палатой подчеркивает преемственность политических сил Запорожской области действовать в рамках законодательства".

Согласно тексту меморандума, стороны обязуются создавать условия для наблюдения за ходом голосования, проводить подготовку и обучение представителей по общественному контролю за выборами, отказаться от приемов политической борьбы и руководствоваться Конституцией, законодательством РФ и Запорожской области.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области изберут депутатов законодательного собрания и депутатов муниципальных органов власти.