Дипломат РФ рассказал об обстановке в Бенине на фоне подготовки интервенции ECOWAS в Нигер

Как заверил временный поверенный в делах РФ в Бенине и Того Александр Чистяков, пока никаких предпосылок к отъезду из этой страны находящихся там россиян не наблюдается

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Обстановка в Бенине, граничащем с Нигером, остается спокойной на фоне подготовки военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер. Об этом ТАСС заявил временный поверенный в делах РФ в Бенине и Того Александр Чистяков.

"Обстановка спокойная. Это не отразилось пока на Бенине, нужно понаблюдать. Но пока никаких движений", - отметил дипломат. По его словам, в Бенине проживает незначительное число россиян - не более 100. Как заверил дипломат, пока никаких предпосылок к их отъезду из страны не наблюдается.

Он пояснил, что Бенин - страна маленькая и не будет главным действующим лицом в военной операции, если она начнется.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее. По его словам, которые привело AFP, начальники штабов вооруженных сил государств ECOWAS проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д'Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press в тот же день сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Мохамеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила о смещении Базума с поста президента. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.