МИД РФ прокомментировал решение Киева выселить монахов из Киево-Печерской лавры

Оно даст возможность Православной церкви Украины для ее захвата и закрытия, посол по особым поручениям ведомства Геннадий Аскальдович

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Решение Киева выселить монахов из Киево-Печерской лавры даст раскольникам Православной церкви Украины (ПЦУ) возможность для ее захвата и закрытия. Об этом говорится в комментарии специального представителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

"Стало известно, что вчера хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника Киево-Печерской лавры к УПЦ, который позволяет выселить монахов из обители. Эта новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение. Ведь если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни", - отметил он.

"Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение", - добавил Аскальдович.

При этом он отметил, что в условиях политической ангажированности, правового беспредела и морального террора возникает вопрос о независимости украинского суда. В связи с этим Аскальдович также напомнил о ситуации с митрополитом Павлом. "По этой же причине не стоит уповать на апелляционный суд. Но, возможно, международные судебные инстанции, в отличие от международных правозащитных организаций, обратят внимание на творящийся на Украине правовой нигилизм, учтут аргументы защитников лавры и примут должное судебное решение. Однако, существует опасность, что вопрос "зависнет", будет упущено время и святыня подвергнется разграблению. Этого допустить нельзя", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ.