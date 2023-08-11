Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена

Врио губернатора Херсонской области отметил слаженную работу сотрудников МЧС, военнослужащих, работников местных органов, рабочей группы по инфраструктурному объекту

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".

"Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится", - сказал он.

Сальдо отметил слаженную работу сотрудников МЧС, военнослужащих, работников местных органов, рабочей группы по инфраструктурному объекту под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина по ликвидации последствий. "Президент постоянно проверяет, контролирует, интересуется, как идут работы. Слаженность этой большой серьезной машины показала, что даже с такими катастрофами Россия справляется эффективно", - сказал он.