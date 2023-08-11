Мирошник назвал цинизмом планы депутатов Рады ужесточить правила выезда несовершеннолетних

Украинские правозащитники указывают, что законопроект направлен на пресечение отъезда юношей, чтобы они не оказались за пределами страны на момент достижения призывного возраста

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Обсуждаемый в украинском парламенте законопроект о запрете выезда за границу несовершеннолетних без сопровождения показывает дефицит мобилизационного ресурса страны и особенно циничен в связи с тем, что голосовать за него будут депутаты, чьи дети уже выехали за рубеж. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Законопроект в последние дни активно обсуждается в украинских СМИ, правозащитники указывают, что он направлен на пресечение отъезда юношей, чтобы они не оказались за пределами страны на момент достижения призывного возраста. Отмечается также, что в соответствии с украинским законодательством препятствий для выезда взрослых из страны больше, чем в отношении детей, и необходимость сопровождения существенно сократит число выезжающих.

"Режим стремится создать законодательные нормы, не позволяющие даже подросткам покинуть страну. Их намерены пересчитать, записать и не выпускать до мобилизации с последующей утилизацией на фронте за интересы режима. Это четкий маркер, что в стране уже жесточайший дефицит не то что подходящих под мобилизацию, а и тех, кого потенциально можно мобилизовать через два-три года. Особенно цинично это выглядит, когда вносят инициативу и будут голосовать "народные избранники", отпрыски которых давно покинули страну и вольготно себя чувствуют в "западных демократиях". Они позаботились, чтобы их никакая мобилизация не коснулась и ни в каких списках на мобилизацию они не числились", - заявил Мирошник.

В украинских СМИ и соцсетях регулярно появляются публикации относительно детей руководства страны, выехавших ранее за рубеж либо уклоняющихся от повесток на территории страны. За последнее время украинские власти на фоне многочисленных скандалов провели показательные акции по борьбе с коррупцией, однако они не касались темы уклонения от службы достигших призывного возраста детей чиновников.