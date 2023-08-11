В посольстве РФ отметили нагнетание антироссийских настроений в Германии

Как добавили в дипмиссии, широкие слои политического истеблишмента и представителей СМИ в Германии в настоящее время "заражены вирусом шпиономании"

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Широкие слои политического истеблишмента и представителей СМИ в Германии в настоящее время заражены вирусом шпиономании, одним из побочных явлений которого является нагнетание антироссийских настроений. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Берлине.

"Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ", - отметили в дипмиссии. Посольство считает, что "одним из побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений". "Пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу. С ее деструктивным воздействием связывают проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ", - говорится в комментарии.

В Германии "особое внимание приковано к деятельности российских дипломатов, за каждым из которых в воспаленном воображении видится глубоко законспирированный шпион и вредитель", обратило внимание посольство. Представляется картина, будто сотрудники дипучреждений РФ "денно и нощно трудятся над дестабилизацией общественного порядка и дискредитацией германской демократии", что они "подслушивают и подглядывают за политиками и парламентариями, способствуют росту антиправительственных настроений, вербуют агентов, укрепляют радикальные силы, участвуют в подготовке переворотов, распространяют дезинформацию и пропаганду, координируют хакерские атаки и так далее", считают в дипмиссии.

С точки зрения некоторых немецких политиков и представителей, "вина очевидна и не требует доказательств", заметило посольство, констатировав, что "высылка нескольких десятков российских дипломатов и закрытие четырех из пяти российских генеральных консульств, похоже, никак не способствуют улучшению ситуации".

"СМИ чуть ли не в ежедневном режиме наполняются все новыми свидетельствами "злонамеренной активности русских", - отмечается в комментарии. "Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают", - подытожили в посольстве.

О новой волне нагнетания

9 августа Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Кобленце на западе страны офицера Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции. По версии прокуратуры, "с мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество".

После сообщения о задержании ряд политиков ФРГ снова заявили об угрозе безопасности, которая якобы исходит от России, и заговорили о необходимости укрепления германских спецслужб.