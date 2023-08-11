Захарова заявила, что Киев бросает под "каток репрессий" нацменьшинства Украины

Официальный представитель МИД РФ назвала киевский режим "неонацистским злокачественным новообразованием на теле Восточной Европы" и добавила, что украинские власти "исповедуют тотальную русофобию"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украинское руководство продолжает строить мононациональное государство, без разбора бросая под "каток репрессий" меньшинства, в том числе татар. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока в российском Крыму и на новых территориях все этносы и народы живут в мире, получают возможность развиваться, говорить на своем языке, поддерживать свою идентичность, неонацистские боевики из Киева продолжают пытаться построить мононациональное государство, и им плевать, кто подпадет под каток репрессий: русские, закарпатские венгры, евреи, цыгане или татары", - отметила дипломат.

Так, по ее словам, в открытом доступе появились новые документы, свидетельствующие "о еще одной угнетаемой категории населения на Украине". "Речь о татарах-мусульманах", - указала Захарова. Она обратила внимание, что журналисты турецкого издания "Айдынлык" получили доступ к переписке заместителя начальника 3-го сектора управления госбезопасности Службы безопасности Украины по Херсонской области, в том числе к секретным документам. "Документ полон уничижительных характеристик татарского населения Украины", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"И украинские эсбэушники докладывают наверх о том, что татарское (крымско-татарское) население Украины "продолжает создавать угрозу территориальной целостности и конституционному строю страны". Мы не знаем, какого года докладная, к которой получили доступ журналисты, но скорее всего, как полагают эксперты, 2020-2021 годов", - добавила дипломат. Она назвала киевский режим "неонацистским злокачественным новообразованием на теле Восточной Европы" и добавила, что украинские власти "исповедуют тотальную русофобию".