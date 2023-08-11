В МИД РФ заявили о продолжении участия России в работе Арктического совета

Посол по особым поручениям ведомства Николай Корчунов отметил, что Москва заинтересована в эффективной деятельности этого органа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Россия заинтересована в эффективной работе Арктического совета во время норвежского председательства и продолжает участвовать в деятельности организации, как и другие страны. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Россия продолжает участвовать в работе Арктического совета, как и другие страны, - сказал дипломат. - Мы заинтересованы в эффективной работе этого органа".

По его словам, председательствующая в организации Норвегия заявила о нацеленности возобновить деятельность рабочих групп "уже этой осенью". "Но мы видим, что норвежскому председательству это сделать непросто ввиду соответствующей позиции некоторых других арктических стран", - отметил Корчунов.

"Мы видим, как возрастают невоенные риски и вызовы безопасности, с которыми успешно справлялся Арктический совет, - и в области чрезвычайных ситуаций, например, разливов нефти, биоразнообразия, борьбы с морским мусором, внедрения ресурсосберегающих технологий, сохранения культурного и исторического наследия коренных народов. К сожалению, нас беспокоит, что такая работа была приостановлена. Но мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы те проекты, которые мы внесли, реализовывались в РФ вне зависимости от того, какой будет внешнеполитическая среда", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ.

Россия передала Норвегии полномочия председателя в Арктическом совете в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая 2023 года в Салехарде. После начала СВО страны Запада во многом приостановили взаимодействие с РФ в рамках этой площадки

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 населенных пунктах страны, в том числе во всех девяти регионах Арктической зоны РФ.