Эксперт считает, что интервенция ECOWAS может вызвать гуманитарную катастрофу в Африке

Подобный сценарий эскалации выльется в серьезный региональный кризис, который будет "нести максимально высокие прямые риски для гражданского населения", отметил кандидат исторических наук Александр Шипилов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Военная интервенция стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер может принять затяжной характер и привести к масштабному гуманитарному кризису в Африке, если будет принято решение о ее начале. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений РУДН Александр Шипилов.

"Существует достаточно большой риск гуманитарной катастрофы, если такая операция действительно произойдет, потому что она может носить затяжной характер. Она стала бы новым витком дестабилизации и хаоса в регионе, поскольку быстрой победы в случае вторжения силам ECOWAS ждать не стоит. Их соперник достаточно серьезен, хорошо подготовлен для борьбы в этих условиях. И, соответственно, есть поддержка Нигера от соседних стран региона", - сказал эксперт.

По мнению аналитика, подобный сценарий эскалации выльется в серьезный региональный кризис, который будет "нести максимально высокие прямые риски для гражданского населения". "Это будет риск голода, риск более широкого распространения болезней, который ударит прежде всего по наиболее незащищенным социальным слоям, наиболее бедным", - отметил Шипилов. Он подчеркнул, что эти негативные факторы приведут к повышению смертности в регионе и значительному увеличению числа мигрантов из стран Африки.

Риск конфликта

По словам Шипилова, страны региона и соседние государства будут стремиться избежать этого кризиса. Он считает, что угроза вторжения ECOWAS пока используется заинтересованными государствами для политического торга с Нигером. "Я думаю, что это все-таки повышение ставок в рамках продолжающегося торга, в рамках продолжающегося давления", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что позиция новых властей Нигера остается "достаточно уязвимой на фоне проблем, которые возникают в результате экономической блокады". "Это страна, не имеющая доступа к морю, во многих критических поставках зависит от торговли с той же Нигерией и другими соседними государствами, поэтому давление оказалось достаточно болезненным", - пояснил Шипилов.

В этом контексте аналитик допустил, что гарантии сохранения влияния Франции и США в Нигере стали одним из условий, выдвинутых участникам переворота в ходе торга. "При этом именно внутриполитические уступки для захвативших власть в Нигере были бы более чувствительными, и на них они сейчас не готовы пойти. Так что пока все развивается по эскалационному сценарию".

В то же время Шипилов придерживается мнения, что вооруженный конфликт "не станет решением проблемы для стран ECOWAS и Нигера", равно как и для "западных посредников, которые в последние дни пытались добиться от нового руководства в Ниамее политических уступок и компромиссов".

Роль Франции и США

"Конечно же, в этом кризисе присутствует роль внешних акторов", - уверен Шипилов. Он напомнил, что в Нигере до сих пор сохраняется частичное военное и экономическое присутствие Франции и США, хотя их ресурсы в регионе "достаточно ограничены".

При этом эксперт считает, что "западные силы не захотят серьезно вмешиваться в эту ситуацию". "Франция, например, сейчас к этому активно не стремится, несмотря на то что у Парижа было присутствие на земле, - указал он. - Что касается американских военных, находившихся в стране, то сейчас решается вопрос об их эвакуации".

"В значительно большей мере кризисная ситуация в Нигере обусловлена внутригосударственными проблемами и внутрирегиональными процессами, чем более глобальной повесткой великих держав, которые могут там иметь некоторые интересы", - пояснил Шипилов. "Таким образом, значение внешнего фактора я бы не преувеличивал", - заключил он.