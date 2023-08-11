Посольство России намерено приложить усилия для налаживания диалога с Кишиневом

Кроме того, диппредставительство продолжит содействовать работе переговорных площадок по Приднестровью, отметил посол РФ в Молдавии Олег Васнецов

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии приложит все силы, чтобы наладить конструктивный диалог с Кишиневом, несмотря на недружественный шаг по сокращению числа дипломатических работников. Об этом заявил корреспонденту ТАСС российский посол Олег Васнецов.

"Посольство России в Молдавии заинтересовано в развитии конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на недружественное решение властей республики о массовом сокращении дипломатов и технического персонала. Даже в сокращенном составе мы приложим все силы, чтобы развивать исторически сложившиеся дружественные связи наших народов, выстраивать прагматичный и взаимовыгодный диалог на международном уровне", - сказал дипломат.

Васнецов отметил, что социологические опросы показывают заинтересованность большинства граждан Молдавии в добрососедских отношениях с Россией. "В эти дни нам звонят политики, общественные деятели, представители культуры и простые люди, они обеспокоены очередной антироссийской инициативой властей. Мы заверяем их, что постараемся не допустить разрушения отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и продолжим многие начатые в этом сотрудничестве проекты", - подчеркнул Васнецов.

Переговоры по Приднестровью

Посольство РФ в Кишиневе продолжит содействовать работе переговорных площадок по Приднестровью, несмотря на сокращение персонала по требованию молдавской стороны, отметил он.

"Решение Кишинева создало для нас определенные трудности. Тем не менее российские дипломаты уделят особое внимание поддержанию мира в Приднестровье, активизации переговорного процесса. Мы продолжим участвовать в работе Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре. Также будем способствовать активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели от ЕС и США - прим. ТАСС)", - сказал посол РФ.

Отношения между двумя странами стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. Высылке российских дипломатов предшествовала публикация в СМИ и социальных сетях журналистского расследования, авторы которого выразили обеспокоенность количеством спутниковых антенн на здании посольства РФ и обвинили его сотрудников в шпионаже. На этом фоне глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейк опубликовал фотографию пустой крыши своего офиса в Кишиневе. После этого посол РФ был вызван в МИД Молдавии для объяснений.

В итоге Кишинев потребовал до 15 августа сократить персонал российского посольства до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску объяснил это решение подозрениями российских дипломатов в "недружественных" действиях, "шпионаже" и попытках "дестабилизировать" внутриполитическую ситуацию в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа.