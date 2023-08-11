Посол РФ заявил, что сокращение персонала посольства в Молдавии создает проблемы гражданам

Кроме того, российское диппредставительство сообщило о намерении и дальше продолжать работу с соотечественниками и вместе способствовать сохранению совместного военно-исторического наследия

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Решение Молдавии сократить персонал российского посольства создает проблемы для граждан республики и осложняет взаимодействие во всех областях. Об этом заявил корреспонденту ТАСС российский посол в Кишиневе Олег Васнецов.

"К сожалению, по объективным причинам придется адаптировать консульский прием как соотечественников, так и молдавских граждан с учетом сокращения персонала", - объяснил глава диппредставительства.

"Решение властей Молдовы подорвет уже налаженные мосты сотрудничества с Россией в культурно-гуманитарной, деловой и общественной сферах. Ведь сокращение затронуло и Российский центр науки и культуры, где остается только один командированный сотрудник. Но мы намерены и дальше продолжать работу с соотечественниками, вместе способствовать сохранению совместного военно-исторического наследия, противодействовать попыткам исказить события нашего совместного прошлого", - сказал посол РФ.

Отношения между двумя странами стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. Высылке дипломатов предшествовали публикаций в СМИ и социальных сетях журналистского расследования, где авторы выразили обеспокоенность количеством спутниковых антенн на задании посольства и обвинили россиян в шпионаже. Новостную ленту дополнил глава делегации ЕС Янис Мажейк, опубликовавший в качестве примера фотографию голой крыши своего офиса в Кишиневе. После этого Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии для объяснений.

Молдавская сторона потребовала до 15 августа сократить персонал российского посольства до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску объяснил это решение подозрениями российских дипломатов в "недружественных" действиях, "шпионаже" и попытках "дестабилизировать" внутриполитическую ситуацию в стране. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа.