Около 2 млн жителей ДНР примут участие в голосовании на региональных выборах

Оно пройдет 10 сентября

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Участии в голосовании на выборах в Донецкой Народной Республике (ДНР) примут порядка 2 млн человек. Об этом на брифинге сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Несколько слово об актуализации списка избирателей, работа продолжается. Но можно сказать, что список (избирателей - прим. ТАСС) будет составлять в районе 2 млн человек", - отметил Высоцкий.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.