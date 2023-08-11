В МИД РФ заявили, что Россия остается приверженной принципу недопустимости ядерной войны

В дипведомстве подчеркнули, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников "относится к числу высших государственных приоритетов"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия принимает все необходимые меры для гарантированного обеспечения национальной безопасности, но при этом она твердо привержена принципу недопустимости ядерной войны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об актуальности решений, принятых Россией, Великобританией и США, о ненацеливании стратегических ядерных ракет.

"Руководство нашей страны твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, - указали в МИД РФ. - Россия принимает все необходимые меры, направленные на гарантированное обеспечение национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Это будет делаться и впредь". В дипведомстве подчеркнули, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников "относится к числу высших государственных приоритетов".

Деградация ситуации

В министерстве отметили, что ситуация в области международной безопасности и стратегической стабильности деградирует, и в этих условиях "заметно оживилась дискуссия относительно актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществляющихся с начала 1990-х годов Россией, Великобританией и США". "Звучат призывы денонсировать соответствующие договоренности с участием России и "ввести в действие механизм ядерного сдерживания", нацелив российские ракеты на США и Великобританию", - отмечается в сообщении.

В этой связи в МИД РФ напомнили, что 14 января 1994 года Россия и США подписали Московскую декларацию, суть которой заключалась в отказе от нацеливания друг на друга стратегических ядерных ракет. 15 февраля 1994 года аналогичное совместное заявление было принято Москвой и Лондоном. "Данные договоренности носят политический характер и не создают для сторон каких-либо юридических обязательств. Поскольку они не являются международными договорами по смыслу Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, то и процедура их расторжения или "денонсации" международным правом не регулируется", - пояснили на Смоленской площади.

"Что касается "введения в действие механизма ядерного сдерживания", то в соответствии с положениями "Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", утвержденных указом президента России от 2 июня 2020 г. №355, ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. При этом одним из принципов ядерного сдерживания является поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению. Все эти положения хорошо известны нашим оппонентам", - указали в министерстве.

Заявление о недопустимости ядерной войны

Там также обратили внимание, что президент России Владимир Путин выступил с заявлением о недопустимости ядерной войны, обращаясь к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 1 августа 2022 года. Этот постулат был подтвержден лидерами пяти ядерных государств (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) в совместном заявлении от 3 января 2022 года. "В нем также была подчеркнута актуальность ранее сделанных ядерными державами заявлений о ненацеливании. Принципиальные подходы к вышеупомянутым вопросам изложены и в заявлении Российской Федерации о недопустимости ядерной войны от 2 ноября 2022 года", - заключили в дипведомстве.