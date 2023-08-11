МИД РФ заявил о поддержке усилий ECOWAS по урегулированию ситуации в Нигере

В ведомстве предупредили о том, что военный путь может привести к затяжному противостоянию в этой стране

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Москва поддерживает посреднические усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которые направлены на политико-дипломатическое урегулирование кризиса в Нигере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что РФ продолжает внимательно следить за развитием событий в республике. "Экономическое сообщество стран Западной Африки предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. В России поддерживают посреднические усилия ECOWAS, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса", - отметили в российском дипведомстве.

В дипведомстве обратили внимание на то, что, по поступающей информации, 10 августа на внеочередном саммите в Абудже Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) было принято решение о подготовке к развертыванию резервных сил сообщества, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума, нигерские военные заявили о готовности дать отпор любому иностранному вмешательству. Кроме того, они сообщили о создании переходного правительства, в состав которого вошли представители гражданского общества.

"Полагаем, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом", - подчеркнули в МИД РФ.