Почти 600 кандидатов зарегистрировали на выборах депутатов Ивановской областной думы

Голосование состоится в сентябре

ТАСС, 11 августа. Почти 600 кандидатов зарегистрировали на выборах депутатов в Ивановскую областную думу, выдвинутых по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Ивановской области.

"Для участия в выборах депутатов Ивановской областной думы VIII созыва зарегистрировано 479 кандидатов по партийным спискам и 117 по одномандатным округам", - сказали в пресс-службе.

В облизбиркоме добавили, что восемь кандидатов по собственному заявлению снялись с предвыборной гонки. Среди них - представитель партии "Единая Россия", трое претендентов от "Новых людей" и еще четверо - от "Коммунистов России".

Ранее сообщалось, что по единому избирательному округу списки зарегистрированы у шести политических партий: "Новые люди", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Коммунисты России". На выборах депутатов областного парламента по одномандатным округам, помимо перечисленных, участвуют также партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Яблоко".

Выборы депутатов Ивановской облдумы VIII созыва состоятся 10 сентября, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора. На выборах регионального парламента, согласно принятым изменениям в законы Ивановской области о выборах, референдумах и избирательных комиссиях, исключена общеобластная часть списка, при этом формируются списки кандидатов по территориальным группам.