В ДНР участниками выборов станут около 2,5 тыс. кандидатов

Зарегистрированы пять партий, сообщил глава регионального избиркома Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Число кандидатов на выборах в парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) и муниципальные советы составляет около 2,5 тыс. человек, зарегистрированы уже пять политических партий, сообщил на брифинге председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"На сегодняшний день в Народный Совет зарегистрировано более 500 кандидатов. В органы местного самоуправления - около 2 тысяч", - сказал Высоцкий. Он уточнил, что эта цифра не финальная, регистрация продолжается.

Глава избиркома также отметил, что на выборы в Народный совет региона и муниципальные советы зарегистрированы пять политических партий. "На сегодняшний день можно точно сказать, что в выборах всех уровней примут участие все так называемые парламентские партии. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые Люди" и "Справедливая Россия - Патриоты -за правду", - сказал Высоцкий.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.